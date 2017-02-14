«Сан-Антонио» проводит рекордный 20-й сезон подряд с положительным балансом
Победа «Сан-Антонио Спёрс» над «Индианой Пэйсерс» со счётом 110:106 стала 42-й в рамках текущего регулярного чемпионата НБА.
Таким образом, подопечные Грега Поповича проводят рекордный в истории НБА 20-й сезон подряд с положительным балансом побед и поражений.
Предыдущий рекорд принадлежал «Юте», проведшей 19 сезонов кряду с положительным балансом (1985−2004).
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