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14 февраля 2017, 9:57 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Сан-Антонио» проводит рекордный 20-й сезон подряд с положительным балансом

Победа «Сан-Антонио Спёрс» над «Индианой Пэйсерс» со счётом 110:106 стала 42-й в рамках текущего регулярного чемпионата НБА.

Таким образом, подопечные Грега Поповича проводят рекордный в истории НБА 20-й сезон подряд с положительным балансом побед и поражений.

Предыдущий рекорд принадлежал «Юте», проведшей 19 сезонов кряду с положительным балансом (1985−2004).
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