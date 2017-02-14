«Сан-Антонио» проводит рекордный 20-й сезон подряд с положительным балансом

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри, набрав 25 очков в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», довёл общее количество периодов с такой результативностью за карьеру до пяти.