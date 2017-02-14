«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче НБА, Никола Йокич сделал трипл-дабл

Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Денвера», завершилась со счетом 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25) в пользу хозяев, у которых трипл-дабл сделал Никола Йокич (17 очков, 21 подбор, 12 передач), а по дабл-даблу оформили Уилл Бартон (24 очка, 10 подборов) и Хуан Эрнангомес (27 очков, 10 подборов). У «Голден Стэйт» 25 очков на свой счет записал Кевин Дюрэнт.

Результаты других матчей дня:

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 106:110;.

«Шарлотт» — «Филадельфия» — 99:105;.

«Бруклин» — «Мемфис» — 103:112;.

«Майами» — «Орландо» — 107:116;.

«Вашингтон» — «Оклахома-Сити» — 120:98;.

«Милуоки» — «Детройт» — 102:89;.

«Даллас» — «Бостон» — 98:111;.

«Юта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 72:88;.

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 108:110.