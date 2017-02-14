«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче НБА, Никола Йокич сделал трипл-дабл
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт» проиграли «Денверу» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в понедельник на площадке «Денвера», завершилась со счетом 132:110 (42:30, 37:24, 28:31, 25:25) в пользу хозяев, у которых
Результаты других матчей дня:
«Индиана» — «Сан-Антонио» — 106:110;.
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 99:105;.
«Бруклин» — «Мемфис» — 103:112;.
«Майами» — «Орландо» — 107:116;.
«Вашингтон» — «Оклахома-Сити» — 120:98;.
«Милуоки» — «Детройт» — 102:89;.
«Даллас» — «Бостон» — 98:111;.
«Юта» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 72:88;.
«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 108:110.
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