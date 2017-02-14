Комиссионер НБА и Джордан примирили бывшего центрового «Нью-Йорка» и владельца клуба
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выступила с заявлением комиссара лиги Адама Сильвера о примирении бывшего центрового клуба «Нью-Йорк Никс» Чарльза Оукли, который на прошлой неделе был арестован на трибуне арены «Мэдисон Сквер Гарден» в
Нью-Йорке, и владельца клуба Джеймса Долана.
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8 февраля Оукли был арестован во время матча НБА между «Нью-Йорком» и «Лос-Анджелес Клипперс». 53-летний Окли сидел рядом с владельцем клуба Джеймсом Доланом, с которым их связывает давняя вражда. В один из моментов Оукли встал со своего места и стал громко кричать на окружающих и толкать Долана, после чего был задержан службой безопасности, которая попыталась вывести
В пятницу Долан сообщил, что Оукли запрещено посещать арену «Мэдисон Сквер Гарден» в
«Безусловно, расстраивают ситуации с участием членов семьи НБА наподобие той, которая произошла на прошлой неделе в “Мэдисон Сквер Гарден”. Сегодня (в понедельник — прим. ТАСС) мы встретились в офисе лиги с владельцем клуба Джеймсом Доланом и мистером Оукли, а также Майкл Джордан был с нами на телефонной связи. Мистер Оукли и мистер Долан оба принесли извинения за инцидент и комментарии, последующие за этим. Мистер Долан выразил надежду, что мистер Оукли сможет посетить арену в ближайшее будущее в качестве гостя», — говорится в заявлении комиссара НБА.
Также Сильвер поблагодарил и высоко оценил усилия всех, кто принял участие в разрешении данного вопроса. В клубе «Вашингтон» Оукли выступал вместе с Джорданом, с которым поддерживает дружеские отношения.
Оукли был выбран «Кливлендом» под общим девятым номером на драфте 1985 года. Выступал за «Чикаго», «Нью-Йорк», «Торонто», «Вашингтон» и «Хьюстон», в среднем он набирал 9,7 очка, делал 9,5 подбора. Всего в НБА он сыграл 1282 матча, набрал 12 417 очков и сделал 12 205 подборов. Большую часть карьеры провел в «Нью-Йорке», где выступал с 1988 по 1998 год. В середине 90-х Оукли считался одним из лучших подбирающих НБА, в 1994 году он принял участие в Матче всех звезд лиги.
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