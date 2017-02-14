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14 февраля 2017, 8:05 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб НБА «Денвер» готов летом предложить контракт игроку ЦСКА Теодосичу

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» готов летом предложить контракт на несколько лет сербскому разыгрывающему московского ЦСКА Милошу Теодосичу. Об этом сообщает сербский портал Novosti.rs со ссылкой на источник.

По сообщению сербского портала руководство Денвера может предложить сербу контракт на несколько лет. Увеличить
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Сообщается, что руководство «Денвера» готово летом, когда Теодосич станет свободным агентом, предложить контракт 29-летнему баскетболисту. Одним из важных факторов является то, что в составе «Денвера» выступает сербский центровой Никола Йокич.

Также сообщается об интересе к Теодосичу со стороны «Сан-Антонио» и «Юты».

Ранее сам игрок ЦСКА заявлял, что рано или поздно покинет армейский клуб ради выступления в НБА. Теодосич стал лауреатом приза лучшему европейскому игроку 2016 года по версии итальянской газеты La Gazzetta Dello Sport. В прошлом году он выиграл с ЦСКА Евролигу и стал серебряным призером Олимпиады-2016 в составе сборной Сербии.
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