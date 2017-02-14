Клуб НБА «Денвер» готов летом предложить контракт игроку ЦСКА Теодосичу
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» готов летом предложить контракт на несколько лет сербскому разыгрывающему московского ЦСКА Милошу Теодосичу. Об этом сообщает сербский портал Novosti.rs со ссылкой на источник.
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Сообщается, что руководство «Денвера» готово летом, когда Теодосич станет свободным агентом, предложить контракт 29-летнему баскетболисту. Одним из важных факторов является то, что в составе «Денвера» выступает сербский центровой Никола Йокич.
Также сообщается об интересе к Теодосичу со стороны «Сан-Антонио» и «Юты».
Ранее сам игрок ЦСКА заявлял, что рано или поздно покинет армейский клуб ради выступления в НБА. Теодосич стал лауреатом приза лучшему европейскому игроку 2016 года по версии итальянской газеты La Gazzetta Dello Sport. В прошлом году он выиграл с ЦСКА Евролигу и стал серебряным призером Олимпиады-2016 в составе сборной Сербии.
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