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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28763036/
14 февраля 2017, 1:05 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Леброн Джеймс и Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 14 фев — Р-Спорт. Форварды «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, сообщается на официальном сайте НБА.

Джеймс стал лучшим баскетболистом Восточной конференции. Он помог «Кливленду» одержать три победы в прошедших четырех матчах, набирая в среднем по 25,5 очка и делая 11,3 результативной передачи и 5,8 подбора. В матче с «Вашингтоном» (140:135 в овертайме) он оформил дабл-дабл, набрав 32 очка и сделав 17 передач (лучший показатель в карьере), а в матче с «Денвером» (125:109) набрал 27 очков и сделал 12 передач.

Гриффин признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог «Клипперс» взять две победы в трех матчах, набирая в среднем по 26 очков и делая 10,3 подбора и 8 передач. В проигранном матче с «Торонто» (109:118) Гриффин оформил трипл-дабл (26 очков + 11 подборов + 11 передач), также он сделал дабл-дабл в матче с «Шарлотт» (107:102) — 20 очков + 12 подборов.

Другими номинантами были: Айзея Томас («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Горан Драгич, Джеймс Джонсон (оба — «Майами»), Дарио Сарич («Филадельфия»), Гордон Хэйворд («Юта») и Брэдли Бил («Вашингтон»).
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