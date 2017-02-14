Леброн Джеймс и Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБА
МОСКВА, 14 фев —
Р-Спорт. Форварды «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками прошедшей недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации, сообщается на официальном сайте НБА.
Джеймс стал лучшим баскетболистом Восточной конференции. Он помог «Кливленду» одержать три победы в прошедших четырех матчах, набирая в среднем по 25,5 очка и делая 11,3 результативной передачи и 5,8 подбора. В матче с «Вашингтоном» (140:135 в овертайме) он оформил
Гриффин признан лучшим игроком Западной конференции. Он помог «Клипперс» взять две победы в трех матчах, набирая в среднем по 26 очков и делая 10,3 подбора и 8 передач. В проигранном матче с «Торонто» (109:118) Гриффин оформил
Другими номинантами были: Айзея Томас («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Горан Драгич, Джеймс Джонсон (оба — «Майами»), Дарио Сарич («Филадельфия»), Гордон Хэйворд («Юта») и Брэдли Бил («Вашингтон»).
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