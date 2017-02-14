«Шарлотт» отчислил Андерсона и подписал второй 10-дневный контракт с Тоби

«Хорнетс» подписали с Майком Тоби второй 10-дневный контракт, — отмечается в микроблоге.



В предыдущие 10 дней Тоби был заявлен в четырёх матча «Шарлотт», однако ни в одном из них так и не появился на площадке.



Кроме того, «Шарлотт» уведомил в своём «твиттере» об отчислении из команды Криса Андерсена.