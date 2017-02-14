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14 февраля 2017, 0:44 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Шарлотт» отчислил Андерсона и подписал второй 10-дневный контракт с Тоби

Клуб НБА «Шарлотт Хорнетс» подписал второй 10-дневный контракт с центровым Майком Тоби. О заключении соглашения сообщается в официальном «твиттере» команды.

«Хорнетс» подписали с Майком Тоби второй 10-дневный контракт, — отмечается в микроблоге.

В предыдущие 10 дней Тоби был заявлен в четырёх матча «Шарлотт», однако ни в одном из них так и не появился на площадке.

Кроме того, «Шарлотт» уведомил в своём «твиттере» об отчислении из команды Криса Андерсена.
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