Клуб НБА «Портленд» обменял Мэйсона Пламли в «Денвер» на Юсуфа Нуркича
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. «Портленд Трэйл Блэйзерс» обменял центрового Мэйсона Пламли в «Денвер Наггетс», получив взамен центрового Юсуфа Нуркича, сообщается на официальном сайте НБА.
«Портленд», помимо Пламли, получил право выбора в первом раунде драфта-2017. «Денвер» получил право выбора во втором раунде драфта-2018 и денежную компенсацию.
Пламли в нынешнем сезоне провел за «Портленд» 54 матча, неизменно выходя в стартовом составе, и набирал в среднем по 11,1 очка, 8,0 подбора, 4,0 передачи, 1,2
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