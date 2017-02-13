Клуб НБА «Портленд» обменял Мэйсона Пламли в «Денвер» на Юсуфа Нуркича

«Портленд», помимо Пламли, получил право выбора в первом раунде драфта-2017. «Денвер» получил право выбора во втором раунде драфта-2018 и денежную компенсацию.

Пламли в нынешнем сезоне провел за «Портленд» 54 матча, неизменно выходя в стартовом составе, и набирал в среднем по 11,1 очка, 8,0 подбора, 4,0 передачи, 1,2 блок-шота и 0,9 перехвата. Нуркич провел 45 матчей в составе «Денвера», 29 раз начав игру с первых минут, а его средняя результативность составляет 8,0 очка 5,8 подбора и 1,3 передачи.