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13 февраля 2017, 20:29 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук могут перейти в «Лейкерс»

Мощный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвис и разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук могут объединиться в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Мощный форвард Нью-Орлеан <span class=error>Пеликанс</span> <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Дэвис</span> и разыгрывающий Оклахома-Сити <span class=error>Тандер</span> <span class=error>Расселл</span> Уэстбрук могут объединиться в Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span>. Увеличить
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У игроков общий агент — Тэд Фоучер, и об их потенциальном переходе в «Лейкерс» рассказал близкий к агенту источник, сообщает Bleacher Report.

На данный момент «Оклахома-Сити» занимает седьмое место в Западной конференции, а «Нью-Орлеан» 13-е. «Лейкерс» идут на 14-й позиции, но считаются перспективным клубом благодаря обилию молодых талантов в составе.
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