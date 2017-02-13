Энтони Дэвис и Расселл Уэстбрук могут перейти в «Лейкерс»

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У игроков общий агент — Тэд Фоучер, и об их потенциальном переходе в «Лейкерс» рассказал близкий к агенту источник, сообщает Bleacher Report.



На данный момент «Оклахома-Сити» занимает седьмое место в Западной конференции, а «Нью-Орлеан» 13-е. «Лейкерс» идут на 14-й позиции, но считаются перспективным клубом благодаря обилию молодых талантов в составе.