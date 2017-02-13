«Торонто» и «Клипперс» интересуются Галлинари

В их число входят «Клипперс» и «Торонто». «Наггетс» могут обменять 28-летнего баскетболиста, так как уже летом он может стать неограниченно свободным агентом, если воспользуется опцией в своем контракте.

В нынешнем сезоне Галлинари принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 17,2 очка, делая 4,9 подбора и 2,2 передачи. Он является лучшим снайпером «Денвера». Причем форвард не играет с 1 февраля из-за травмы паха и, скорее всего, не вернется на паркет даже после Матча звезд.