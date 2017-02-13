«Портленд» хочет обменять Эзели
«Портленд» намерен обменять центрового Фестуса Эзели до трансферного дедлайна, сообщает ESPN.
Тем самым в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость. Руководство «Трэйл Блэйзерс» уверено, что сможет привлечь интерес «Бруклина» или «Филадельфии» и выручить за 27-летнего баскетболиста
Напомним, что «Портленд» подписал с Эзели двухлетний контракт на 15-миллионов долларов минувшим летом. Предыдущим клубом центрового был «Голден Стэйт», выбравший его на драфте-2012. Тем не менее
В нынешнем сезоне он принял участие в 46 играх регулярки, в среднем набирая 5,6 очка и делая 1,1
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