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13 февраля 2017, 11:44 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Портленд» хочет обменять Эзели

«Портленд» намерен обменять центрового Фестуса Эзели до трансферного дедлайна, сообщает ESPN.

Тем самым в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость. Руководство «Трэйл Блэйзерс» уверено, что сможет привлечь интерес «Бруклина» или «Филадельфии» и выручить за 27-летнего баскетболиста драфт-пик.

Напомним, что «Портленд» подписал с Эзели двухлетний контракт на 15-миллионов долларов минувшим летом. Предыдущим клубом центрового был «Голден Стэйт», выбравший его на драфте-2012. Тем не менее из-за многочисленных травм Эзели за свою карьеру пропустил больше матчей, чем сыграл.

В нынешнем сезоне он принял участие в 46 играх регулярки, в среднем набирая 5,6 очка и делая 1,1 блок-шота. Отметим, что «Портленд» на данный момент очень близок к тому, чтобы попасть под налог на роскошь, и при этом идет девятым в Западной конференции, не попадая в плей-офф.
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