«Портленд» хочет обменять Эзели

Тем самым в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость. Руководство «Трэйл Блэйзерс» уверено, что сможет привлечь интерес «Бруклина» или «Филадельфии» и выручить за 27-летнего баскетболиста драфт-пик.

Напомним, что «Портленд» подписал с Эзели двухлетний контракт на 15-миллионов долларов минувшим летом. Предыдущим клубом центрового был «Голден Стэйт», выбравший его на драфте-2012. Тем не менее из-за многочисленных травм Эзели за свою карьеру пропустил больше матчей, чем сыграл.