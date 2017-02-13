«Торонто», «Хьюстон» и «Майами» интересуются Ибакой
По информации ESPN, ряд клубов НБА контактировали с «Орландо Мэджик» по поводу обмена форварда Сержа Ибаки.
Сообщается, что в число заинтересованных команд входят «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс» и «Майами Хит».
Напомним, ранее стало известно, что руководство «Мэджик» готово обменять до дедлайна Ибаку, центрового Николу Вучевича, форварда Джеффа Грина и, возможно, разыгрывающего Си Джей Уотсона.
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