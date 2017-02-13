Дабл-дабл Казинса помог «Сакраменто» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

Встреча, прошедшая в Сакраменто, завершилась победой хозяев паркета со счетом 105:99 (23:29, 30:27, 23:17, 29:26). Самым результативным игроком в составе победителей стал Демаркус Казинс, сделавший дабл-дабл — 28 очков и 14 подборов. У «Пеликанс» на паркете выделялись Энтони Дэвис (32 очка + 10 подборов) и Джру Холидей (16 очков и 11 передач).

В еще одном матче дня «Торонто» дома уступил «Детройту» со счетом 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36).