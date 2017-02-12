«Я доверю России больше, чем Дюранту». Почему в противостоянии «Голден Стэйт» и «Оклахомы» нет смысла

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Эту встречу многие считали главным событием регулярного чемпионата, по крайней мере, на отрезке до Матча звезд. Лига словно специально поставила игру подальше, чтобы температура столь изысканного блюда как месть опустилась до оптимальной. Команды уже успели сыграть в Калифорнии, и там для «Тандер» все сложилось не слишком удачно. Но на этот раз у болельщиков «Оклахомы» были причины для оптимизма — как минимум, «ОКС» только что обыграли «Кливленд», пусть даже действующие чемпионы и не слишком сопротивлялись.

К первой после исторического перехода встрече с Кевином Дюрантом в Оклахома-Сити готовились очень тщательно, но, впрочем, не ограничивая фантазию. В итоге происходящее на подступах к арене и на самих трибунах напоминало флеш-моб. От плакатов и маек с различными надписями рябило в глазах. «Трус», «Расселл лучше тебя» — кто-то даже хотел пронести на арену змей!

Не меньшее впечатление производили гигантские кексы, которые можно было найти в разных уголках арены. Один даже увязался за самим Дюрантом. Спасибо Уэстбруку, прокомментировавшему уход товарища в июле фотографией с пирожными. Теперь для критиков форварда кексы навсегда останутся символом его «мягкости».

Самого Дюранта, кстати, нанявшего дополнительную охрану (только непонятно — для себя или для своей мамы), начали освистывать еще на разминке. Говорят, что фанаты практиковались перед этим на протяжении нескольких часов. В общем, казалось бы, это идеальные декорации для самого яростного и фееричного матча сезона… Но так казалось только первые 20 минут.

В этом проблема со всеми «противостояниями»: как ни раздувай эту тему, какое шоу вокруг не устраивай, а без спортивной составляющей далеко не уедешь. Почему 15 лет назад дерби Манчестера было никому не интересно? Почему сейчас зрители скорее включат матч «Сити», чем ливерпульское дерби?

Первая четверть, завершившись со счетом 30:24 в пользу «Воинов», настраивала на позитивный лад. «Оклахома» играла на всех оборотах, Уэстбрук был готов порвать всем глотки, Роберсон защищался, Адамс эпизодами доминировал в «краске». Беда лишь в том, что на большее хозяев не хватило — уже к концу второй четверти преимущество «Голден Стэйт» выросло до 16 очков и продолжало увеличиваться. Да, после стычки Роберсона с Дюрантом «Тандер» встрепенулись и немного сократили отставание, но, по сути, все это время калифорнийцы полностью контролировали игру.

Конечно, глупо отрицать, что атмосфера матча была накалена. Помимо вышеупомянутого эпизода Дрэймонд Грин обозвал Уэстбрука «киской» и пообещал вмазать кому-то из фанатов. А в третьей четверти Расселл все-таки сошелся лицом к лицу с Дюрантом. «Я иду! Я иду!» — кричал новый лидер «Тандер». «Но вы проигрываете», — резонно ответил ему бывший одноклубник.

Этот момент должен был стать апогеем, но вместо этого прекрасно передал суть отношений между двумя противниками. Болельщики «Оклахомы» могут сколько угодно освистывать Дюранта (спасибо его послематчевому троллингу, одной игрой дело не ограничится), но пока их команда не станет конкурентоспособной на площадке, они будут выглядеть лишь как обиженные бывшие, отчаянно пытающиеся привлечь к себе внимание.

Давайте не будем никого обманывать — эти же самые фанаты будут рыдать от восторга, если Дюрант решит полностью повторить путь Леброна и вернется. И можно сколько угодно предвкушать встречу «Оклахомы» и «Голден Стэйт» в плей-офф, но, как показывает практика, разве что ради того, что Дюрант назвал «дешевой драмой», потому что навязать реальную борьбу «Тандер» не в состоянии.

Конечно, Кевин слегка лукавит, и конфликт между ним, его бывшим братом/не братом, его нынешней командой и его бывшей существует. Но это именно конфликт, «биф», как это называют американцы на сленге. «Биф» может перерасти в войну (спросите Тупака), но чаще это локальная и временная (пусть порой и очень шумная) ссора. А тем, кто считает отношения «Голден Стэйт» и «Оклахомы» настоящим противостоянием, «дерби», можно ответить словами Дюранта: «Вы уже проигрываете».

И хорошо, что Расселл Уэстбрук это понимает.

«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25).

О: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 8 передач), Оладипо (20), Адамс (13), Сабонис (9), Роберсон (6 + 11 подборов).

Г: Дюрант (34 + 9 подборов), К. Томпсон (26), Ст. Карри (26 + 9 передач + 8 подборов), Макги (16), Др. Грин (6 + 8 подборов + 8 передач).