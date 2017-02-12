«Финикс» украинца Лэня разгромно проиграл «Хьюстону» в очередном матче НБА

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В ночь на воскресенье в Национальной баскетбольной ассоцации состоялись 8 матчей, в одном из которых «Финикс Санс» украинца Алексея Лэня с разгромным счетом уступил «Хьюстон Рокетс», сообщает официальный сайт лиги.

Игра завершилась со счетом 133:102 в пользу «Рокетс».

Лэнь набрал в этой игре 13 очков и сделал 8 подборов.

Хьюстон — Финикс 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25).

Хьюстон: Харден (40 + 8 передач + 8 потерь), Беверли (19 + 10 подборов), Андерсон (16), Деккер (14), Ариза (9 + 9 подборов), Капела (9), Брюэр (9), Харрелл (8), Макдэниэлс (5), Браун (2), Нене (2 + 7 подборов).

Финикс: Букер (18), Уоррен (14), Лень (13 + 8 подборов), Юлис (13 + 6 передач), Барбоза (12), Дадли (12), Крисс (7), Найт (3), Прайс (3), Такер (3), Джонс (2), Уильямс (2).

Кливленд — Денвер 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31).

Кливленд: Ирвинг (27), Джеймс (27 + 12 передач + 6 потерь), Лав (16 + 9 подборов), Корвер (14), Томпсон (13 + 13 подборов), Лиггинс (9), Фрай (8), Уильямс (7), Джефферсон (4).

Денвер: Йокич (27 + 13 подборов + 5 потерь), Харрис (16), Мюррэй (16), Чендлер (13), Нельсон (12 + 8 подборов + 8 передач), Бартон (12), О’Брайант (6), Эрнангомес (4), Артур (3).

Оклахома-Сити — Голден Стэйт 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25).

Оклахома-Сити: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 8 передач + 11 потерь), Оладипо (20), Адамс (13), Сабонис (9), Грант (8), Роберсон (6 + 11 подборов), Морроу (5), Ловернь (4), Абринес (2).

Голден Стэйт: Дюрант (34 + 9 подборов), Карри (26 + 8 подборов + 9 передач), Томпсон (26), МакГи (16), Игудала (8), Ливингстон (6), Грин (6 + 8 подборов + 8 передач), МакАду (4), Луни (4).

Шарлотт — Клипперс 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30).

Шарлотт: Батюм (25 + 8 передач), Камински (20 + 8 подборов), Белинелли (17), Лэмб (13).

Клипперс: Кроуфорд (22), Гриффин (20 + 12 подборов + 8 передач), Риверс (18 + 5 потерь), Редик (10), Фелтон (9 + 7 подборов), Мба, а Муте (8), Джордан (4 + 16 подборов).

Индиана — Милуоки 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28).

Индиана: Майлз (23), Тернер (18 + 6 передач), Эллис (18 + 5 потерь), Джордж (13 + 8 подборов + 5 потерь), Джефферсон (8).

Милуоки: Адетокумбо (20 + 8 подборов + 10 передач), Телетович (19), Брогдон (17), Монро (17 + 8 подборов), Снелл (13), Мэйкер (12).

Филадельфия — Майами 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33).

Филадельфия: Ковингтон (19 + 7 подборов), Ноэл (19), Шарич (19), Хендерсон (14), Ильясова (14), Макконнелл (11 + 10 передач), Стаускас (11).

Майами: Драгич (30 + 7 потерь), Дж. Джонсон (26), Джонсон (17), Эллингтон (16), Уайтсайд (12 + 19 подборов).

Даллас — Орландо 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28).

Даллас: Мэттьюз (20 + 6 передач), Сет Карри (14), Новицки (14), Феррелл (10 + 7 передач), Бруссино (10), Андерсон (9), Пауэлл (9), Межри (4 + 15 подборов).

Орландо: Бийомбо (15 + 7 подборов), Фурнье (14), Уотсон (10), Ибака (8), Пэйтон (8), Хезонья (7), Грин (7), Вучевич (3 + 10 подборов).

Юта — Бостон 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35).

Юта: Хэйворд (31), Джордж Хилл (22), Гобер (14 + 14 подборов), Инглс (8), Лайлс (8).

Бостон: Томас (29), Олиник (19 + 7 подборов), Грин (16), Хорфорд (16 + 9 подборов), Смарт (10), Янг (10).

Восточная конференция.

1. Кливленд Кавальерс — 37 побед / 16 поражений.

2. Бостон Селтикс — 35/19.

3. Вашингтон Уизардс — 32/21.

4. Торонто Рэпторс — 32/22.

5. Атланта Хоукс — 31/23.

6. Индиана Пэйсерс — 29/25.

7. Чикаго Буллз — 26/28.

8. Детройт Пистонс — 24/29.

9. Шарлотт Хорнетс — 24/30.

10. Майами Хит — 24/31.

11. Милуоки Бакс — 23/30.

12. Нью-Йорк Никс — 22/33.

13. Филадельфия Сиксерс — 20/34.

14. Орландо Мэджик — 20/36.

15. Бруклин Нетс — 9/45.

Западная конференция.

1. Голден Стэйт Уорриорз — 46 побед /8 поражений.

2. Сан-Антонио Сперс — 41/12.

3. Хьюстон Рокетс — 40/17.

4. Юта Джаз — 34/21.

5. Лос-Анджелес Клипперс — 33/21.

6. Мемфис Гриззлиз — 33/23.

7. Оклахома-Сити Тандер — 31/24.

8. Денвер Наггетс — 24/30.

9. Портленд Трэйл Блэйзерс — 23/30.

10. Даллас Маверикс — 22/32.

11. Сакраменто Кингз — 22/32.

12. Нью-Орлеан Пеликанс — 21/33.

13. Миннесота Тимбервулвз — 20/34.

14. Лос-Анджелес Лейкерс — 19/37.

15. Финикс Санз — 17/38.