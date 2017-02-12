Экс-игрок «Бостона» Фаб Мело умер в возрасте 26 лет

Причина смерти игрока, которому исполнилось 26 лет, пока неизвестна.



Мело был выбран «Бостоном» на драфте 2012 года под 22-м номером. В дебютном сезоне он провёл в НБА всего 36 минут в шести матчах. Перед началом сезона-2013/14 центровой был обменян в «Мемфис Гриззлиз», а затем контракт с ним расторгли. После этого он подписал договор с «Даллас Маверикс», но он также был разорван. В последнее время Мело выступал в чемпионате Бразилии.