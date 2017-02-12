Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28745659/
12 февраля 2017, 13:02 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Экс-игрок «Бостона» Фаб Мело умер в возрасте 26 лет

Бывший центровой «Бостон Селтикс» Фаб Мело был обнаружен мертвым в своём доме в Бразилии, сообщает ESPN.

Причина смерти игрока, которому исполнилось 26 лет, пока неизвестна.

Мело был выбран «Бостоном» на драфте 2012 года под 22-м номером. В дебютном сезоне он провёл в НБА всего 36 минут в шести матчах. Перед началом сезона-2013/14 центровой был обменян в «Мемфис Гриззлиз», а затем контракт с ним расторгли. После этого он подписал договор с «Даллас Маверикс», но он также был разорван. В последнее время Мело выступал в чемпионате Бразилии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России