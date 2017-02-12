Любимый ресторан Уэстбрука отказался сдать заведение в аренду Дюранту

Менеджер пояснил своё решение тем, что согласиться было бы несправедливо по отношению к игрокам и болельщикам «Оклахома-Сити».



Тем не менее Дюрант с несколькими партнёрами пообедали в этом ресторане в качестве обычных посетителей.