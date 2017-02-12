Любимый ресторан Уэстбрука отказался сдать заведение в аренду Дюранту
Менеджер одного из ресторанов
Оклахома-Сити, который любит посещать разыгрывающий «Тандер» Расселл Уэстбрук, отказался от предложения лёгкого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта полностью арендовать заведение на несколько часов в день матча команд за $ 30−35 тыс., сообщает ESPN.
Менеджер пояснил своё решение тем, что согласиться было бы несправедливо по отношению к игрокам и болельщикам «Оклахома-Сити».
Тем не менее Дюрант с несколькими партнёрами пообедали в этом ресторане в качестве обычных посетителей.
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