«Голден Стэйт» обыграл «Оклахому-Сити» в матче НБА, Дюрант набрал 34 очка

Встреча, прошедшая в Оклахоме-Сити, завершилась победой гостей со счетом 130:114 (30:24, 43:26, 32:37, 25:27). Самым результативным игроком в составе победителей стал бывший форвард «Оклахомы» Кевин Дюрэнт, набравший 34 очка и сделавший 9 подборов. По 26 очков набрали Стефен Карри и Клэй Томпсон. В составе хозяев паркета выделялся Расселл Уэстбрук, сделавший дабл-дабл — 47 очков и 11 подборов.

Результаты других матчей:

«Шарлотт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30),

«Индиана» — «Милуоки» — 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28),

«Кливленд» — «Денвер» — 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31),

«Филадельфия» — «Майами» — 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33),

«Даллас» — «Орландо» — 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28),

«Хьюстон» — «Финикс» — 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25).