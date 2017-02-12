«Голден Стэйт» обыграл «Оклахому-Сити» в матче НБА, Дюрант набрал 34 очка
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Голден Стэйт» нанесли поражение «Оклахоме-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в
Результаты других матчей:
«Шарлотт» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30),
«Индиана» — «Милуоки» — 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28),
«Кливленд» — «Денвер» — 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31),
«Филадельфия» — «Майами» — 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33),
«Даллас» — «Орландо» — 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28),
«Хьюстон» — «Финикс» — 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter