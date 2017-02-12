Болельщики «Оклахомы» освистали бывшего лидера команды Дюранта

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Дюрант начал в «Оклахоме» профессиональную карьеру, провел в команде восемь сезонов, став за это время безусловным лидером команды и любимцем болельщиков. Но по окончании прошлого сезона легкий форвард перешел в сильнейший клуб Западной конференции последних лет «Голден Стэйт Уорриорз». После этого отношение к Дюранту многих фанатов «Оклахомы», которые сочли его переход предательством и погоней за легким чемпионским перстнем, резко изменилось в отрицательную сторону. Да и игра «Тандер» в этом сезоне постоянно показывает, что команда так и не смогла оправиться от ухода Дюранта.

И в ночь на воскресенье Дюрант впервые приехал на «Чесапик Арену» в качестве игрока другой команды. Понимая, что в Оклахоме его ждет «теплый» прием, Дюрант даже нанял дополнительную охрану, хотя говорил, что понимает чувства фанатов и готов к любому развитию событий.

Негативно настроенные болельщики встретили своего бывшего кумира во всеоружии: всевозможными гневными плакатами и майками с надписью «Трус». Дошло до смешного — один фанат, например, продемонстрировал плакат с надписью «Я доверяю России больше, чем КД». Когда же Дюрант вышел на площадку, то его вполне ожидаемо освистали. Баскетболист отнесся к поведению болельщиков спокойно и, ничем не выдавая своих эмоций, стал готовиться к матчу.

Игра «Оклахома» — «Голден Стэйт» началась в 4:35 мск.