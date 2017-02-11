Дрэймонд Грин стал первым игроком в НБА, сделавшим трипл-дабл без учета очков
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Форвард «Голден Стэйта» Дрэймонд Грин стал первым в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроком, кто сделал
трипл-дабл, не набрав 10 очков.
В гостевом матче против «Мемфиса» (122:107) Грин записал на свой счет 12 подборов, 10 передач, 10 перехватов, четыре очка и пять
«Голдэн Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 45 побед в 53 матчах.
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