Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28738035/
11 февраля 2017, 10:23 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Дрэймонд Грин стал первым игроком в НБА, сделавшим трипл-дабл без учета очков

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Форвард «Голден Стэйта» Дрэймонд Грин стал первым в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) игроком, кто сделал трипл-дабл, не набрав 10 очков.

В гостевом матче против «Мемфиса» (122:107) Грин записал на свой счет 12 подборов, 10 передач, 10 перехватов, четыре очка и пять блок-шотов. Форвард стал первым баскетболистом в истории лиги, сделавшим трипл-дабл без учета очков.

Трипл-дабл — термин в баскетболе, означающий набор игроком в одном матче не менее 10 пунктов в трех статистических показателях.

«Голдэн Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 45 побед в 53 матчах.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
11 февраля

Адвокат Поветкина считает, что вердикт присяжных будет вынесен 13 февраля

Голы Анисимова и Панарина помогли "Чикаго" победить "Виннипег" в матче НХЛ

Лыжница Йохауг не считает правильной дисквалификацию за использование крема для губ