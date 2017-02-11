Дрэймонд Грин стал первым игроком в НБА, сделавшим трипл-дабл без учета очков

В гостевом матче против «Мемфиса» (122:107) Грин записал на свой счет 12 подборов, 10 передач, 10 перехватов, четыре очка и пять блок-шотов. Форвард стал первым баскетболистом в истории лиги, сделавшим трипл-дабл без учета очков.

Трипл-дабл — термин в баскетболе, означающий набор игроком в одном матче не менее 10 пунктов в трех статистических показателях.

«Голдэн Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, одержав 45 побед в 53 матчах.