«Лейкерс» одолели «Милуоки», Мозгов не играл третий матч подряд

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Игра, прошедшая в Милуоки, закончилась со счетом 122:114 (47:30, 29:25, 27:29, 19:30) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным стал Ник Янг, набравший 26 очков. Хозяевам наибольшее количество баллов принес Яннис Адетокунбо — 41.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов пропустил третий матч команды в регулярном чемпионате подряд. Ранее Мозгов заявил, что у него «много вопросов» к главному тренеру «Лейкерс» Люку Уолтону относительно невыхода на площадку. По сообщениям американских СМИ, «Лейкерс» открыты для предложений по обмену 30-летнего россиянина, который в июле подписал с клубом четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов.

Результаты других игр:

«Бруклин» — «Майами» — 99:108,

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 92:103,

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 123:131,

«Вашингтон» — «Индиана» — 112:107,

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 107:122,

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» — 106:122.