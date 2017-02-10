Деррик Уильямс может остаться в «Кливленде» до конца сезона
Форвард «Кливленд Кавальерс» Деррик Уильямс может остаться в команде до конца сезона, сообщает Cleveland Plain Dealer.
«Это мой первый день, но я почувствовал энергию, как только зашёл в раздевалку. Все готовы играть. У всех менталитет победителей», — рассказал Уильямс, который в своём дебютном матче отметился 12 очками и передачей за 22 минуты на площадке.
Ранее «Кливленд» подписал с Уильямсом 10-дневный контракт.
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