Деррик Уильямс может остаться в «Кливленде» до конца сезона

«Это мой первый день, но я почувствовал энергию, как только зашёл в раздевалку. Все готовы играть. У всех менталитет победителей», — рассказал Уильямс, который в своём дебютном матче отметился 12 очками и передачей за 22 минуты на площадке.



Ранее «Кливленд» подписал с Уильямсом 10-дневный контракт.