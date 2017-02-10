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10 февраля 2017, 15:04 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Баскетболист требует от «Майами» $ 1 млрд за то, что его не взяли в команду

Баскетболист Нкрума Аканно подал официальный иск в суд южного округа штата Флорида на «Майами Хит» на сумму $ 1 млрд.

«Обвиняю “Майами” в дискриминации, домогательствах, нападении и нарушении авторских прав. “Хит” не взяли меня в команду, хотя я хороший баскетболист, и они копируют мой стиль. Я официально зарегистрирован, так что это нарушение авторских прав. Особенно провинился Эрик Споэльстра. Он копировал и домогался меня в прошлом году», — написал Аканно в бланке искового заявления.

32-летний Аканно является уроженцем Ганы. С 2004 по 2006 год он числился в составе университета Кин, выступающего в третьем дивизионе NCAA, но ни разу не выходил на площадку.
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