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10 февраля 2017, 12:36 | Баскетбол: НБА | Советский спорт

«Лейкерс» хочет обменять Мозгова

Руководство «Лейкерс» планирует расстаться с российским центровым Тимофеем Мозговым, сообщает ESPN.

Руководство <span class=error>Лейкерс</span> планирует расстаться с российским центровым Тимофеем Мозговым. Увеличить
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Ранее сообщалось, что клуб не доволен игрой баскетболиста. По мнению руководства, уровень зарплаты Мозгова не соответствует его профессиональным качествам. У россиянина практически самая высокая зарплата в команде (64 млн долларов за 4-летний контракт), но его игровые показатели оставляют желать лучшего.

Как сообщает источник, кроме Мозгова «Лейкерс» могут покинуть Ник Янг, Лу Уильямс и Луол Денг. Клуб сделает ставку на молодых баскетболистов.

Напомним, что Мозгов перешел в «Лейкерс» в 2016 году, до этого он выступал за «Кливленд», с которым стал чемпионом НБА. В текущем сезоне он провел за «Лос-Анджелес» 52 матча, в которых набирал в среднем по 7,5 очка и делал по 5 подборов.
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