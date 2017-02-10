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10 февраля 2017, 11:43 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Лейкерс» готов обменять Янга, Уильямса, Денга и Мозгова

«Лейкерс» готов расстаться с несколькими игроками, сообщает ESPN.

В список попали Ник Янг, Лу Уильямс, Луол Денг и Тимофей Мозгов. Ранее агент российского баскетболиста отмечал, что клуб не будет обменивать игрока и просто проверяет свой состав в играх регулярного чемпионата. В текущем сезоне 30-летний Мозгов провел 52 матча, в среднем набирал по 7,5 очка, делал по 5 передач.

Как отмечает издание, чтобы обменять возрастных Дэнга и Мозгова, клубу придется включить в сделку 19-летнего Ивицу Зубаца или 24-летнего Ларри Нэнса.
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