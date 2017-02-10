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10 февраля 2017, 11:36 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Кливленд» подписал 10-дневный контракт с Дерриком Уильямсом

«Кливленд Кавальерс» заключил 10-дневный контракт с форвардом Дерриком Уильямсом, сообщает официальный сайт организации.

Несколько дней назад соглашение с игроком расторг «Майами Хит», за который он выступал с начала сезона. В нынешнем чемпионате в составе «Майами» Уильямс набирал по 5,9 очка и совершал по 2,9 подбора за 15 минут в среднем за игру.

В дебютном поединке за «Кливленд» форвард, способный сыграть на позициях третьего и четвёртого номеров, отметился 12 очками и передачей за 22 минуты на площадке.
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