Уэстбрук вышел на третье место в истории НБА, оформив 26-й трипл-дабл в сезоне
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук, набрав 29 очков, совершив 12 подборов и отдав 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», оформил 26-й
трипл-дабл в сезоне.
Таким образом, теперь он делит третье место в истории лиги по этому показателю с Оскаром Робертсоном, которому дважды удавалось закончить регулярный чемпионат с 26
Лучших результатов сумели добиться только Уилт Чемберлен (31
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter