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10 февраля 2017, 10:52 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Уэстбрук вышел на третье место в истории НБА, оформив 26-й трипл-дабл в сезоне

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук, набрав 29 очков, совершив 12 подборов и отдав 11 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», оформил 26-й трипл-дабл в сезоне.

Таким образом, теперь он делит третье место в истории лиги по этому показателю с Оскаром Робертсоном, которому дважды удавалось закончить регулярный чемпионат с 26 трипл-даблами.

Лучших результатов сумели добиться только Уилт Чемберлен (31 трипл-дабл в сезоне-1967/68) и тот же Робертсон (41 в сезоне-1961/62).
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