Уэстбрук вышел на третье место в истории НБА, оформив 26-й трипл-дабл в сезоне

Таким образом, теперь он делит третье место в истории лиги по этому показателю с Оскаром Робертсоном, которому дважды удавалось закончить регулярный чемпионат с 26 трипл-даблами.



Лучших результатов сумели добиться только Уилт Чемберлен (31 трипл-дабл в сезоне-1967/68) и тот же Робертсон (41 в сезоне-1961/62).