Кириленко: Ситуация с Мозговым в клубе НБА «Лейкерс» «напрягает»

Мозгов не появлялся на площадке в последних двух матчах «Лейкерс» — против «Нью-Йорка» и «Детройта». При этом после игры с «Никс» центровой заявил, что у него «много вопросов» к главному тренеру «Лос-Анджелеса» Люку Уолтону относительно невыхода на площадку. По сообщениям американских СМИ, «Лейкерс» открыты для предложений по обмену Мозгова, который в июле подписал с клубом четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов.

«Тяжелая ситуация для Мозгова морально и ментально. Меня она напрягает в контексте национальной команды, ведь сборной нужны люди, имеющие игровую практику. С другой стороны, уже в середине апреля сезон у Мозгова будет завершен, и будет время отдохнуть перед сборной. Сложно что-то советовать Тимофею, в любом случае у него контракт, и нужно работать, тренироваться, ждать своего часа. Совсем уже нельзя игрока потушить, не давать играть, уж все матчи Мозгов не будет пропускать», — сказал Кириленко.

«Объяснение всей ситуации у меня одно — у “Лейкерс” нет шансов на плей-офф, и они, что называется, начинают “верить в процесс”, стараются получить как можно более высокий выбор на драфте, для чего нужно занять максимально низкое место в чемпионате. Мозгов — лидирующий центровой, и понятно, что такие баскетболисты не должны играть, когда стоит задача проиграть. Это то, как я вижу ситуацию. А так очевидно, что почти в любой команде НБА Мозгов — это игрок стартовой пятерки», — заключил глава РФБ.

Кириленко за время игровой карьеры выступал в НБА на протяжении 12 сезонов за «Юту», «Миннесоту» и «Бруклин».