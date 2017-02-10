Кириленко: Ситуация с Мозговым в клубе НБА «Лейкерс» «напрягает»
Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил агентству «Р-Спорт», что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов.
Мозгов не появлялся на площадке в последних двух матчах «Лейкерс» — против «Нью-Йорка» и «Детройта». При этом после игры с «Никс» центровой заявил, что у него «много вопросов» к главному тренеру «Лос-Анджелеса» Люку Уолтону относительно невыхода на площадку. По сообщениям американских СМИ, «Лейкерс» открыты для предложений по обмену Мозгова, который в июле подписал с клубом четырехлетний контракт на 64 миллиона долларов.
«Тяжелая ситуация для Мозгова морально и ментально. Меня она напрягает в контексте национальной команды, ведь сборной нужны люди, имеющие игровую практику. С другой стороны, уже в середине апреля сезон у Мозгова будет завершен, и будет время отдохнуть перед сборной. Сложно
«Объяснение всей ситуации у меня одно — у “Лейкерс” нет шансов на
Кириленко за время игровой карьеры выступал в НБА на протяжении 12 сезонов за «Юту», «Миннесоту» и «Бруклин».
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