34 очка Айзеи Томаса помогли «Бостону» победить «Портленд»

Гости набрали 56 очков из трёхсекундной и совершили 14 подборов в нападении против 40 и 10 соответственно у соперника.



Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас. У проигравших отличился разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 28 очков, совершивший 6 подборов и отдавший 7 передач.

