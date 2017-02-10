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10 февраля 2017, 10:23 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

34 очка Айзеи Томаса помогли «Бостону» победить «Портленд»

«Бостон Селтикс» на выезде победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 120:111 в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Гости набрали 56 очков из трёхсекундной и совершили 14 подборов в нападении против 40 и 10 соответственно у соперника.

Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас. У проигравших отличился разыгрывающий Дэмьен Лиллард, набравший 28 очков, совершивший 6 подборов и отдавший 7 передач.
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