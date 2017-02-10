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10 февраля 2017, 9:59 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Даллас» отыграл отставание «-21» и в овертайме победил «Юту»

В матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» на выезде потерпел поражение от «Даллас Маверикс» со счётом 105:112.

Гости большую часть встречи вели в счёте, а их перевес в третьей четверти достигал 21 очка, однако «Маверикс» сумели восстановить равновесие. За 19 секунд до завершения основного времени «Джаз» вели 100:96, но точные броски Харрисона Барнса и Дирка Новицки позволили хозяевам перевести игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка прошла под полным контролем «Далласа».

Самым результативным игроком встречи стал Гордон Хэйворд, набравший 36 очков. В составе победителей следует отметить Барнса, записавшего на свой счёт 31 очко, и Новицки — 20.
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