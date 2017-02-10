Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Кливленда»

Первая половина встречи завершилась победой действующих чемпионов ассоциации с перевесом в 2 очка. После перерыва команды продолжали действовать на равных, а решающего отрыва «Тандер» удалось добиться в середине заключительной четверти. «ОКС» оторвались на 12 очков, после чего удержали преимущество до финальной сирены.



Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук из «Оклахома-Сити», оформивший трипл-дабл из 29 очков, 12 подборов и 11 передач. В составе «Кавальерс» 28 очков записал на свой счёт Кайри Ирвинг.