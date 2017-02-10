Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» выиграть у «Кливленда»
В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у «Кливленд Кавальерс» со счётом 118:109.
Первая половина встречи завершилась победой действующих чемпионов ассоциации с перевесом в 2 очка. После перерыва команды продолжали действовать на равных, а решающего отрыва «Тандер» удалось добиться в середине заключительной четверти. «ОКС» оторвались на 12 очков, после чего удержали преимущество до финальной сирены.
Самым результативным игроком встречи стал Расселл Уэстбрук из «Оклахома-Сити», оформивший
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