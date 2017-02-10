Бросок Макконнела принёс «Филадельфии» победу над «Орландо»

«Орландо» лучше начал встречу, уйдя в отрыв на 15 очков, однако гости быстро восстановили равновесие, после чего игра выравнялась. Исход встречи определился в концовке заключительной четверти, а автором победного броска за 5 секунд до финальной сирены стал Ти Джей Макконнел.



Самыми результативными игроками матча стали Дарио Сарич из «Филадельфии» и Эван Фурнье из «Орландо», набравшие по 24 очка.