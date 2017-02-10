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10 февраля 2017, 9:41 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Бросок Макконнела принёс «Филадельфии» победу над «Орландо»

В матче регулярного чемпионата НБА «Филадельфия Сиксерс» на выезде выиграл у «Орландо Мэджик» со счётом 112:111.

«Орландо» лучше начал встречу, уйдя в отрыв на 15 очков, однако гости быстро восстановили равновесие, после чего игра выравнялась. Исход встречи определился в концовке заключительной четверти, а автором победного броска за 5 секунд до финальной сирены стал Ти Джей Макконнел.

Самыми результативными игроками матча стали Дарио Сарич из «Филадельфии» и Эван Фурнье из «Орландо», набравшие по 24 очка.
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