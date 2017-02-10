30 очков Хардена помогли «Хьюстону» увезти победу из Шарлотт

После первой половины встречи гости уступали соперникам с разницей в 4 очка, но после перерыва перехватили инициативу, выиграв третью четверть с перевесом в 14 очков и в дальнейшем удержали лидерство до финальной сирены.



Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден из «Хьюстона», оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. В составе «Шарлотт» лучшим с 15 очками и 10 передачами стал Николя Батюм.