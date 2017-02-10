Паркер повторно порвал связку колена и пропустит 12 месяцев
Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер, получивший связки колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (88:106), пропустит остаток сезона, сообщает официальный сайт клуба.
21-летний Паркер повторно порвал переднюю крестообразную связку левого колена и перенесёт операцию, на восстановление после которой ему понадобится порядка 12 месяцев. Впервые подобную травму он получил в 2014 году.
В текущем сезоне принял участие в 51 матче, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи, 1,0 перехвата и 0,4
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter