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10 февраля 2017, 9:13 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Паркер повторно порвал связку колена и пропустит 12 месяцев

Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер, получивший связки колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит» (88:106), пропустит остаток сезона, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний Паркер повторно порвал переднюю крестообразную связку левого колена и перенесёт операцию, на восстановление после которой ему понадобится порядка 12 месяцев. Впервые подобную травму он получил в 2014 году.

В текущем сезоне принял участие в 51 матче, собирая коллекцию из 20,1 очка, 6,2 подбора, 2,8 передачи, 1,0 перехвата и 0,4 блок-шота в среднем за игру.
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