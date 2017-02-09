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Звездный матч 2017 года станет 66-м в истории NBA. В третий раз звезд встречает Нью-Орлеан на домашней арене клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» (бывший «Хорнетс»). В составе соревнующихся команд на площадке сойдутся Леброн Джеймс из «Кливленд Кавальерс» и Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», лидеры голосования в своих конференциях.