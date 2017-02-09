Матч всех звезд НБА — 2017 в России будут транслировать в прямом эфире
17 февраля стартует трехдневный «Звездный уикенд» НБА — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов лиги. Российские зрители смогут присоединиться к мировому спортивному празднику в прямом эфире телеканала Viasat Sport HD, сообщает
пресс-служба телеканала.
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Звездный матч 2017 года станет 66-м в истории NBA. В третий раз звезд встречает
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