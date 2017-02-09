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9 февраля 2017, 23:31 | Баскетбол: НБА | «Газета.Ру»

Матч всех звезд НБА — 2017 в России будут транслировать в прямом эфире

17 февраля стартует трехдневный «Звездный уикенд» НБА — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов лиги. Российские зрители смогут присоединиться к мировому спортивному празднику в прямом эфире телеканала Viasat Sport HD, сообщает пресс-служба телеканала.

17 февраля стартует трехдневный Звездный уикенд <span class=error>НБА</span> — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов лиги. Российские зрители смогут присоединиться к мировому спортивному празднику в прямом эфире телеканала Viasat Sport HD сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> телеканала. Увеличить
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Звездный матч 2017 года станет 66-м в истории NBA. В третий раз звезд встречает Нью-Орлеан на домашней арене клуба «Нью-Орлеан Пеликанс» (бывший «Хорнетс»). В составе соревнующихся команд на площадке сойдутся Леброн Джеймс из «Кливленд Кавальерс» и Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», лидеры голосования в своих конференциях.

Также в рамках уик-энда пройдут профессиональные баскетбольные конкурсы, которые определяют лучших в мастерстве владения мячом. Спортсмены соревнуются в искусстве трехочковых бросков, а также в конкурсе «слэм-данков» (бросков сверху), в которых оценивается не только атлетизм, но и креативный подход к выполнению.
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