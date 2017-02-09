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9 февраля 2017, 23:12 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Второй номер драфта НБА-2014 Джабари Паркер повторно порвал крестообразную связку

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Форвард «Милуоки Бакс» Джабари Паркер пропустит остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена, сообщается на официальном сайте клуба НБА.

Паркер получил повреждение в среду в матче регулярного чемпионата с «Майами Хит» (88:106). Обследование выявило у 21-летнего баскетболиста разрыв связки левого колена, восстановление после которого займет около года. Ранее Паркер пропустил большую часть дебютного сезона-2014/15 из-за аналогичной травмы.

Паркер был выбран «Милуоки» под общим вторым номером на драфте НБА 2014 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 51 игре и был одним из лидеров команды по основным статистическим показателям, проводя на паркете в среднем по 33,9 минуты (2-й результат в команде) и набирая по 20,1 очка (2-й), а также делая по 6,2 подбора (3-й) и 2,8 передачи (4-й).

«Милуоки» с 22 победами в 51 встрече занимает 11-е место в Восточной конференции НБА. Ближайший матч «Бакс» проведут 10 февраля дома с «Лос-Анджелес Лейкерс».
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