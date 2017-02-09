«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» в матче НБА, Клэй Томпсон набрал 28 очков
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22) в пользу «Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» выделялись Клэй Томпсон (28 очков) и Кевин Дюрэнт (22 очка, 10 подборов и 7 передач). У «Чикаго»
В другом матче дня «Бостон» в гостях потерпел поражение от «Сакраменто» — 92:108.
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