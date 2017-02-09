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9 февраля 2017, 10:58 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» в матче НБА, Клэй Томпсон набрал 28 очков

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Чикаго Буллс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая в среду в Окленде, завершилась со счетом 123:92 (30:17, 25:24, 31:29, 37:22) в пользу «Уорриорз». В составе «Голден Стэйт» выделялись Клэй Томпсон (28 очков) и Кевин Дюрэнт (22 очка, 10 подборов и 7 передач). У «Чикаго» дабл-дабл сделал Робин Лопес — 17 баллов и 10 подборов.

В другом матче дня «Бостон» в гостях потерпел поражение от «Сакраменто» — 92:108.
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Клуб Прохорова «Бруклин» проиграл 11-й матч подряд

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. «Бруклин» в овертайме проиграл «Вашингтону» со счетом 110:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) и потерпел 11-е поражение подряд.
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