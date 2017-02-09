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9 февраля 2017, 9:27 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

«Лейкерс» уступили «Детройту», Мозгов не играл второй матч подряд

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, прошедшая в среду в Детройте, завершилась со счетом 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32) в пользу хозяев паркета. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не выходил на площадку вторую игру подряд по решению тренера. В составе «Лос-Анджелеса» по 17 очков набрали Джулиус Рэндл и Луис Уильямс. У «Детройта» дабл-дабл сделал Андре Драммонд — 24 очка и 17 подборов.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Индиана» — «Кливленд» — 117:132,

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 103:111,

«Атланта» — «Денвер» — 117:106,

«Бруклин» — «Вашингтон» — 110:114 (после овертайма),

«Мемфис» — «Финикс» — 110:91,

«Милуоки» — «Майами» — 88:106,

«Миннесота» — «Торонто» — 112:109,

«Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115:119,

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 94:127.
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