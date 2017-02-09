«Лейкерс» уступили «Детройту», Мозгов не играл второй матч подряд
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата НБА.
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Встреча, прошедшая в среду в Детройте, завершилась со счетом 121:102 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32) в пользу хозяев паркета. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов не выходил на площадку вторую игру подряд по решению тренера. В составе «Лос-Анджелеса» по 17 очков набрали Джулиус Рэндл и Луис Уильямс. У «Детройта»
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Индиана» — «Кливленд» — 117:132,
«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 103:111,
«Атланта» — «Денвер» — 117:106,
«Бруклин» — «Вашингтон» — 110:114 (после овертайма),
«Мемфис» — «Финикс» — 110:91,
«Милуоки» — «Майами» — 88:106,
«Миннесота» — «Торонто» — 112:109,
«Нью-Йорк» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115:119,
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 94:127.
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