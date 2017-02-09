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9 февраля 2017, 9:51 | Баскетбол: НБА | ТАСС

Клуб Прохорова «Бруклин» проиграл 11-й матч подряд

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. «Бруклин» в овертайме проиграл «Вашингтону» со счетом 110:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольного ассоциации (НБА) и потерпел 11-е поражение подряд.

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Лучшим в составе победителей стал форвард Брэдли Бил, набравший 31 очко. У «Бруклина» самым результативным игроком стал защитник Боян Богданович (21), на счету центрового Брука Лопеса 20 очков.

Клуб российского бизнесмена Михаила Прохорова проиграл 11-й матч подряд и занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе лишь восемь побед (1 — в овертайме) в 53 матчах. «Вашингтон» идет на третьей строчке на Востоке, выиграв 29 встреч из 52-х.

В следующем матче 11 февраля «Бруклин» на своем паркете встретится с «Майами», в тот же день «Вашингтон» дома сыграет против «Индианы».

В параллельном матче «Лейкерс» проиграли на выезде «Детройту» со счетом 102:121. Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов пропустил второй матч подряд.

Остальные результаты игрового дня:

«Атланта» — «Денвер» — 117:106;.

«Мемфис» — «Финикс» — 110:91;.

«Милуоки» — «Майами» — 88:106;.

«Миннесота» — «Торонто» — 112:109;.

«Нью-Йорк» — «Клипперс» — 115:119;.

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 94:127.
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