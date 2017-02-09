«Кливленд» обыграл «Индиану», Джеймс набрал 25 очков

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Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Кливленда» Ирвинг и Кайл Корвер, набравшие по 29 очков. В активе Джеймса 25 очков, 9 результативных передач и 6 подборов. У проигравших самым результативным стал Си Джей Майлз (23).

«Кливленд» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 34-ю победу в 51 матче. «Кливленд» прервал 7-матчевую серию побед «Индианы», которая идет на шестой строчке на Востоке, имея в активе 25 побед после 52 игр. В следующем матче 10 февраля «Кливленд» на выезде сыграет против «Оклахомы», 11 февраля «Индиана» также в гостях встретится с «Вашингтоном».

В параллельном матче «Филадельфия» дома проиграла «Сан- Антонио» со счетом 103:111.