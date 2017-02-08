Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28700994/
8 февраля 2017, 11:46 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Казинс дисквалифицирован на один матч и оштрафован на $ 25 тыс

Центровой «Сакраменто Кингз» Демаркус Казинс получил автоматическую дисквалификацию на один матч без сохранения зарплаты за то, что достиг планки в 16 технических фолов в нынешнем регулярном чемпионате.

Последний из них он получил за 1,1 секунды до окончания матча с «Голден Стэйт Уорриорз». Таким образом, Казинс не сыграет в ближайшем поединке с «Бостон Селтикс». По правилам лиги теперь он будет пропускать по встрече после каждых двух следующих технических фолов.

Кроме того, центровой оштрафован на $ 25 тыс. за то, что, покидая площадку, позволил себе оскорбительные жесты и высказывания.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Chicago Tribune: «Чикаго» не намерен увольнять вице-президента и генменеджера

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» не намерен расставаться с вице-президентом Джоном Пэксоном и генеральным менеджером Гаром Форманом по окончании сезона, несмотря на неудовлетворительные результаты команды. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.
Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России