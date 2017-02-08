Chicago Tribune: «Чикаго» не намерен увольнять вице-президента и генменеджера

Форман и Пэксон пользуются доверием владельца клуба Джерри Рейнсдорфа и будут оставлены на своих должностях, даже в случае второго подряд пропуска плей-офф.

Пэксон стал генеральным менеджером клуба в апреле 2003 года, заменив на этом посту Джэрри Краузе. В мае 2009-го его на этой должности заменил Форман, а Пэксон стал исполнительным вице-президентом.