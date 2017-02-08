Chicago Tribune: «Чикаго» не намерен увольнять вице-президента и генменеджера
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго» не намерен расставаться с
вице-президентом Джоном Пэксоном и генеральным менеджером Гаром Форманом по окончании сезона, несмотря на неудовлетворительные результаты команды. Об этом сообщает газета Chicago Tribune.
Форман и Пэксон пользуются доверием владельца клуба Джерри Рейнсдорфа и будут оставлены на своих должностях, даже в случае второго подряд пропуска
Пэксон стал генеральным менеджером клуба в апреле 2003 года, заменив на этом посту Джэрри Краузе. В мае 2009-го его на этой должности заменил Форман, а Пэксон стал исполнительным
«Чикаго» неудачно выступает в лиге в течение последних двух сезонов, в текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции (26 побед в 52 играх) и продолжают борьбу за попадание в зону
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