«Орландо» готов обменять С. Ибаку, Н. Вучевича, Дж. Грина и С. Уотсона
«Орландо Мэджик» готов обменять до крайнего срока заключения сделок в нынешнем сезоне 23 февраля мощного форварда Сержа Ибаку, центрового Николу Вучевича, лёгкого форварда Джеффа Грина и, возможно, разыгрывающего Си Джей Уотсона, сообщает Basketball Insiders.
«Орландо» нацелен на приобретение звёздного игрока и пойдёт на обмен только в том случае, если получит достойную компенсацию.
В услугах Ибаки заинтересован «Торонто Рэпторс», но он не планирует отдавать много за баскетболиста, который летом станет свободным агентом.
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