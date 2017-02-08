«Орландо» готов обменять С. Ибаку, Н. Вучевича, Дж. Грина и С. Уотсона

«Орландо» нацелен на приобретение звёздного игрока и пойдёт на обмен только в том случае, если получит достойную компенсацию.



В услугах Ибаки заинтересован «Торонто Рэпторс», но он не планирует отдавать много за баскетболиста, который летом станет свободным агентом.