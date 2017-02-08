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https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28700270/
8 февраля 2017, 10:58 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

«Орландо» готов обменять С. Ибаку, Н. Вучевича, Дж. Грина и С. Уотсона

«Орландо Мэджик» готов обменять до крайнего срока заключения сделок в нынешнем сезоне 23 февраля мощного форварда Сержа Ибаку, центрового Николу Вучевича, лёгкого форварда Джеффа Грина и, возможно, разыгрывающего Си Джей Уотсона, сообщает Basketball Insiders.

«Орландо» нацелен на приобретение звёздного игрока и пойдёт на обмен только в том случае, если получит достойную компенсацию.

В услугах Ибаки заинтересован «Торонто Рэпторс», но он не планирует отдавать много за баскетболиста, который летом станет свободным агентом.
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