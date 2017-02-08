Дрэймонд Грин спровоцировал стычку с Кевином Дюрантом, чтобы раззадорить его
Словесная перепалка между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и Кевином Дюрантом в перерыве матча регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз» была специально спровоцирована Грином, чтобы раззадорить партнёра, сообщает ESPN, ссылаясь на компетентные источники.
В результате 30-секундной стычки Дюрант пришёл в ярость, а Грин, напротив, улыбался.
На следующий день оба игрока вместе смотрели финальный матч чемпионата по американскому футболу.
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