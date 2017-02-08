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8 февраля 2017, 8:06 | Баскетбол: НБА | Р-Спорт

Дабл-даблы Пламли и Амину помогли «Портленду» обыграть «Даллас» в матче НБА

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Баскетболисты «Портленда» обыграли «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой гостей со счетом 114:113 (32:27, 32:26, 22:29, 28:31). По дабл-даблу у победителей сделали Мэйсон Пламли (12 очков и 15 подборов) и Аль-Фарук Амину (12 очков и 11 подборов). Си Джей Макколум набрал 32 очка. Его бросок на последних секундах принес «Портленду» победу.

У «Далласа» выделялись Харрисон Барнс (26 очков), Дирк Новицки (25) и Уэсли Мэттьюз (23).

Результаты других матчей:

«Шарлотт» — «Бруклин» — 111:107,

«Хьюстон» — «Орландо» — 128:104.
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