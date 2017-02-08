Дабл-даблы Пламли и Амину помогли «Портленду» обыграть «Даллас» в матче НБА
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Портленда» обыграли «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась победой гостей со счетом 114:113 (32:27, 32:26, 22:29, 28:31). По
У «Далласа» выделялись Харрисон Барнс (26 очков), Дирк Новицки (25) и Уэсли Мэттьюз (23).
Результаты других матчей:
«Шарлотт» — «Бруклин» — 111:107,
«Хьюстон» — «Орландо» — 128:104.
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