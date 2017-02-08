Разжалован в запас. Навсегда ли Мозгов потерял место в «Лейкерс»?

Переходя в организацию, которая находится в стадии перестройки, любой игрок, не претендующий на роль безусловного лидера, рискует стать объектом экспериментов. И застраховать от этого не могут ни опыт, ни чемпионский титул, ни сумма контракта.



Решение главного тренера «Лейкерс» Люка Уолтона перед матчем с «Нью-Йорком» перевести из стартовой пятёрки в запас лёгкого форварда Луола Денга и центрового Тимофея Мозгова вряд ли можно назвать громом среди ясного неба. Уже после 53 матчей регулярного чемпионата команда фактически потеряла шансы попасть в плей-офф, а в такой ситуации многие наставники идут на перестановки в составе и дают шанс проявить себя молодым игрокам. Ситуация в «Лейкерс» отличается от большинства подобных случаев лишь тем, что жертвами стали два самых высокооплачиваемых баскетболиста состава. Однако ни Уолтона, ни руководство организации это совершенно не смущает.



«Предварительно я поговорил с генеральным менеджером Митчем Капчаком и вице-президентом Джини Басс. Они поддержали моё решение и сказали: “Делай, что считаешь наилучшим для команды”. У нас был приятная беседа.



Конечно, я принимал во внимание размер зарплат Денга и Мозгова. Но мне нужно предпринимать шаги, которые принесут наибольшую пользу команде не только в данный момент, но и в будущем. И я основывался только на этом принципе, а не на зарплатах или чём-то ещё», — пояснил свой шаг ESPN Уолтон.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BPHG0erjMwQ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">‪Mozzy powers through ? ? #LakeShow‬</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A photo posted by Los Angeles Lakers (@lakers) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-01-11T04:41:26+00:00">Jan 10, 2017 at 8:41pm PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Денг, которого сменил в «старте» Брэндон Ингрэм, отнёсся к смене статуса достаточно спокойно, но он-то и отыграл с «Никс» 24 минуты — немногим меньше обычной нормы. А вот Мозгов на паркет не вышел вовсе, а его игровое время полностью разделили вышедший с первых минут 25-летний Тарик Блэк и запасной центровой Ивица Зубац. Именно резкий прогресс 19-летнего хорвата, который до середины января практически не играл, в сочетании с выздоровлением Блэка и привело к тому, что россиянину впервые в сезоне не нашлось места на площадке. Кроме того, Уолтон периодически использовал лёгкую пятёрку, в которой позицию пятого номера занимают номинальные мощные форварды Джулиус Рэндл и Ларри Нэнс.



Несмотря на то что причин для разочарования у Тимофея было больше чем достаточно, комментируя своё разжалование, он постарался сдержать эмоции.



«Пока не знаю, как реагировать на произошедшее. Просто не знаю. Понимаю, что решение принято в интересах команды. Сейчас мне трудно передать словами всё то, что крутится у меня в голове. Очень много самых разных мыслей.



У меня есть вопросы к главному тренеру, и их немало. Ситуация непростая. Возможно, какие-то ответы я смогу найти и сам. Но для этого мне нужно время на размышление.



О чём я буду спрашивать Уолтона? Делиться такими вещами с прессой я точно не стану. Это моё личное дело», — сообщил Мозгов Los Angeles Times сразу после поединка с «Нью-Йорком».



А главный вопрос, который эксперты и болельщики хотят сейчас задать руководству «Лейкерс», касается четырёхлетнего соглашения на $ 64 млн, заключённого с россиянином минувшим летом. Даже с учётом значительного роста потолка зарплат это слишком много и для резервного центрового аутсайдера, не говоря уж об игроке, не попадающем в ротацию. Тем более что обменять такой контракт будет невероятно сложно.

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Однако посыпать голову пеплом персональным болельщикам Мозгова пока очень рано. Решение Уолтона, безусловно, является экспериментом, а одной победы над не самыми сильными «Никс» слишком мало, чтобы судить о его успешности. К тому же Зубацу, как и всем новичкам, свойственна нестабильность, и ожидать, что они вместе с не хватающим звёзд с неба Блэком смогут вдвоём закрыть позицию центрового на длительном отрезке, не приходится.



«Лейкерс» плохо проводит сезон, и неудачное выступление команды заставляет нервничать Уолтона-младшего. Он не просто ищет причины поражений. Он ищет сочетания игроков, которые могут принести ему победы — чтобы под Люком не зашаталось кресло. Он не валит на Мозгова всю вину, но просто вынужден попробовать другие варианты с пятым номером.

Не думаю, что Уолтон в оставшейся части сезона сделает ставку на молодых Ивицу Зубаца и Тарика Блэка, притом что Блэк совсем не центровой, а тяжёлый форвард, который не справится с высокорослыми пятёрками других команд. Тот факт, что Тима остался запасным в игре против «Нью-Йорка», — не показатель. Возможно, он чувствовал себя не лучшим образом. Возможно, Уолтон посчитал, что именно в матче с «Никс» Мозгов не сможет выступить удачно. Судить надо не по одной игре, а минимум по серии из пяти. Делать глубокие выводы пока преждевременно, — оценил ситуацию комментатор Владимир Гомельский.



Конечно, вопросов пока остаётся больше, чем ответов, но часть из них сможет снять уже ближайший поединок «Лейкерс» с «Детройтом» Андре Драммонда. А сам по себе перевод в запас едва ли можно считать трагедией в команде, лучший игрок которой Лу Уильямс выходит именно со скамейки.