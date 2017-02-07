«Даллас» подписал контракт с Ферреллом на два года
Разыгрывающий Йоги Феррелл подписал контракт с «Далласом».
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года. 23-летний игрок в конце января пришел в клуб на просмотр, подписав договор на десять дней. Во время этого периода тренерский штаб остался доволен работой Феррелла, и ему был предложен продолжительный контракт.
Отметим, что игрок начинал сезон в составе «Бруклина», который покинул через двадцать дней после перехода.
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