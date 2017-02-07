Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28696586/
7 февраля 2017, 23:57 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

«Даллас» подписал контракт с Ферреллом на два года

Разыгрывающий Йоги Феррелл подписал контракт с «Далласом».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года. 23-летний игрок в конце января пришел в клуб на просмотр, подписав договор на десять дней. Во время этого периода тренерский штаб остался доволен работой Феррелла, и ему был предложен продолжительный контракт.

Отметим, что игрок начинал сезон в составе «Бруклина», который покинул через двадцать дней после перехода.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

«Голден Стэйт» за три года повысил цены на билеты в два раза

«Голден Стэйт» в очередной раз повысит цены на билеты со следующего сезона. Как сообщает ESPN, самый дешевый билет будет стоить 40 долларов, сейчас его цена составляет 32 доллара. Стоимость самого дорогого билета вырастет с 625 до 715 долларов.
Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Слуцкий вернулся в ЦСКА

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты