«Даллас» подписал контракт с Ферреллом на два года

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на два года. 23-летний игрок в конце января пришел в клуб на просмотр, подписав договор на десять дней. Во время этого периода тренерский штаб остался доволен работой Феррелла, и ему был предложен продолжительный контракт.

Отметим, что игрок начинал сезон в составе «Бруклина», который покинул через двадцать дней после перехода.