«Голден Стэйт» за три года повысил цены на билеты в два раза
«Голден Стэйт» в очередной раз повысит цены на билеты со следующего сезона. Как сообщает ESPN, самый дешевый билет будет стоить 40 долларов, сейчас его цена составляет 32 доллара. Стоимость самого дорогого билета вырастет с 625 до 715 долларов.
Таким образом, за три года рост цен составит около 100 процентов в зависимости от категории мест. Самый дешевый билет стоил в 2014 году 18 долларов, а самый дорогой — 450. При этом предыдущее повышение цен не вызвало возмущения болельщиков — 99,5 процента владельцев абонементов продлили их.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter