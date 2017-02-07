«Голден Стэйт» за три года повысил цены на билеты в два раза

Таким образом, за три года рост цен составит около 100 процентов в зависимости от категории мест. Самый дешевый билет стоил в 2014 году 18 долларов, а самый дорогой — 450. При этом предыдущее повышение цен не вызвало возмущения болельщиков — 99,5 процента владельцев абонементов продлили их.