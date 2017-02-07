Агент Мозгова объяснил отсутствие игрока в составе «Лейкерс»
Агент российского баскетболиста «Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов объяснил отсутствие игрока в составе команды в матче против «Нью-Йорк Никс».
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«Внутри коллектива, от руководства и от тренера, претензий к Тимофею нет. Действительно, перед матчем против “Нью-Йорк Никс” его и Луола Денга вывели из стартового состава, но с иной мотивировкой. С сезоном всё понятно, и играть должны молодые баскетболисты, чтобы понять, чего они стоят. Говорить о том, что Мозгов
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