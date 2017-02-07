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7 февраля 2017, 19:27 | Баскетбол: НБА | Чемпионат.com

Агент Мозгова объяснил отсутствие игрока в составе «Лейкерс»

Агент российского баскетболиста «Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов объяснил отсутствие игрока в составе команды в матче против «Нью-Йорк Никс».

Агент российского баскетболиста <span class=error>Лейкерс</span> Тимофея <span class=error>Мозгова</span> Максим Шарифьянов объяснил отсутствие игрока в составе команды в матче против Нью-Йорк <span class=error>Никс</span>. Увеличить
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«Внутри коллектива, от руководства и от тренера, претензий к Тимофею нет. Действительно, перед матчем против “Нью-Йорк Никс” его и Луола Денга вывели из стартового состава, но с иной мотивировкой. С сезоном всё понятно, и играть должны молодые баскетболисты, чтобы понять, чего они стоят. Говорить о том, что Мозгов чем-то не устраивает или его зарплата слишком высока, не стоит. С учётом растущего потолка зарплат сумму в контракте Тимофея можно считать весьма средней. Через год она будет ниже среднего по лиге», — рассказал Шарифьянов в интервью Радио «Зенит».
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