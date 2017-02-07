Агент Мозгова объяснил отсутствие игрока в составе «Лейкерс»

«Внутри коллектива, от руководства и от тренера, претензий к Тимофею нет. Действительно, перед матчем против “Нью-Йорк Никс” его и Луола Денга вывели из стартового состава, но с иной мотивировкой. С сезоном всё понятно, и играть должны молодые баскетболисты, чтобы понять, чего они стоят. Говорить о том, что Мозгов чем-то не устраивает или его зарплата слишком высока, не стоит. С учётом растущего потолка зарплат сумму в контракте Тимофея можно считать весьма средней. Через год она будет ниже среднего по лиге», — рассказал Шарифьянов в интервью Радио «Зенит».