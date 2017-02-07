Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-nba/28687306/
7 февраля 2017, 12:38 | Баскетбол: НБА | Спорт-Экспресс

Родман приговорен к трем годам тюрьмы условно

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман осужден за провоцирование дорожно-транспортного происшествия летом прошлого года, сообщает ESPN.

55-летний американец приговорен к трем годам тюрьмы условно за нарушение ПДД, пересечении разделительной полосы, езде по полосе встречного движения, что вынудило движущийся навстречу автомобиль совершить опасный маневр, чтобы избежать столкновения. Кроме того, Родман обвинялся в вождении без соответствующей лицензии и предоставлении полиции ложной информации. Бывший баскетболист присутствовал на заседании и полностью признал вину.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НБА

Еще 7 новостей  Все новости
07 февраля

Слуцкий вернулся в ЦСКА

Трагедия в Испании

Откровенное интервью Карпина. Раскрыл все секреты