Леброн Джеймс убеждает «Кливленд» обменять Лава на Кармело Энтони
По информации Daily News, лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс пытается убедить руководство клуба обменять форварда «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони, даже если в сделке будет задействован Кевин Лав.
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Ранее сообщалось, что боссы «Никс» предлагали обменять Энтони на Лава, однако «Кливленд» ответил отказом.
В нынешнем сезоне Кевин проводит на площадке по 31,6 минуты, собирая коллекцию из 19,9 очка, 11,1 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехвата и 0,3
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