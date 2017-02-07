Леброн Джеймс убеждает «Кливленд» обменять Лава на Кармело Энтони

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Ранее сообщалось, что боссы «Никс» предлагали обменять Энтони на Лава, однако «Кливленд» ответил отказом.



В нынешнем сезоне Кевин проводит на площадке по 31,6 минуты, собирая коллекцию из 19,9 очка, 11,1 подбора, 1,9 передачи, 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.